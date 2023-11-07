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10:43 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Нелегальный бутлегер выявлен в Минске

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нелегальный бутлегер выявлен в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МВД.

Источник: БЕЛТА

Нарушителя закона выявили сотрудники ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома. Им оказался 32-летний директор столичной фирмы, который в Интернете реализовывал крепкий алкоголь без белорусских акцизных марок.

Правоохранители изъяли почти 500 л алкоголя. Общая сумма товара превысила Br21 тыс.

В МВД напомнили, что за незаконное хранение спиртосодержащей жидкости предусмотрена ее конфискация и штраф до 100 базовых величин (Br3,7 тыс.).

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