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10:59 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинец требовал уволить его, приставив к голове начальницы пневматический пистолет

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, они изъяли у злоумышленника пневматический пистолет «Сталкер».

В Челябинске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего коллеге пневматическим пистолетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что бойцам группы задержания управления вневедомственной охраны поступил сигнал с предприятия, расположенного по улице Чистопольская (Ленинский район).

«К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась 47-летняя менеджер по персоналу производства. Она рассказала, что несколькими минутами назад в ее кабинет ворвался работник с требованием немедленного увольнения, при этом, со слов женщины, он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и высказывал угрозы физической расправы», — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемый — 42-летний челябинец — был задержан. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции «Ленинский», они изъяли у злоумышленника пневматический пистолет «Сталкер».

Ведется разбирательство.

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