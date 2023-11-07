10:59 (мск), источник: dostup1.ru
Челябинец требовал уволить его, приставив к голове начальницы пневматический пистолет
На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, они изъяли у злоумышленника пневматический пистолет «Сталкер».
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В Челябинске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего коллеге пневматическим пистолетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что бойцам группы задержания управления вневедомственной охраны поступил сигнал с предприятия, расположенного по улице Чистопольская (Ленинский район).
«К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась 47-летняя менеджер по персоналу производства. Она рассказала, что несколькими минутами назад в ее кабинет ворвался работник с требованием немедленного увольнения, при этом, со слов женщины, он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и высказывал угрозы физической расправы», — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
Подозреваемый — 42-летний челябинец — был задержан. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции «Ленинский», они изъяли у злоумышленника пневматический пистолет «Сталкер».
Ведется разбирательство.