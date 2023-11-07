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11:07 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородскую больницу № 33 обработали от тараканов после жалоб пациентов

Ранее в соцсетях появились фото и видео из одной из палат больницы.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородскую больницу № 33 обработали от тараканов после жалоб пациентов. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в медучреждении Ленинского района.

Ранее в соцсетях появились фото и видео из одной из палат больницы.

«Все ночи не спим — тараканы ползают по тебе, по лицу, по кроватям, по тумбочкам, по стенам и потолкам. Весь персонал об этом знает и шутит над этим, мол, “это тоже жильцы”. Но это не смешно, когда они падают с потолка на тебя», — написала пациентка в одном из городских пабликов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В больнице заявили, что дезинсекционные мероприятия проводятся на регулярной основе. Последние обработки состоялись 26 октября и 2 ноября, для этого приглашали спецорганизацию.

«В целях недопущения появления насекомых в помещениях больницы пациентам и сопровождающим их лицам важно соблюдать установленные правила нахождения в медицинском учреждении: не оставлять в палатах продукты питания, хранить их в специально отведенных для этого помещениях и холодильниках для пищевых продуктов», — добавили представители медучреждения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новую детскую поликлинику построят в Кстове.

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