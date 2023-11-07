11:38 (мск), источник: РИА Новости
Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома
Спасатели в Петербурге вытащили кота, провалившегося в шахту коммуникаций дома.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района.
«Кот провалился в шахту коммуникаций в одном из домов на Таллинской улице. Туда усатый попал по вентиляции из квартиры. Сложность была в том, что кот не только ушел ниже, но и располагался вниз головой, полностью заполнив собой пространство между труб».
Операцией по спасению кота занимались специалисты «Кошкиспаса» и поисково-спасательной службы. Им пришлось проделать в стене квартиры отверстие и тянуть кота за задние лапы.
«Для этого пришлось даже немного разломать стену. Животное провело в заточении около десяти часов», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас кот свободен, в ходе спасательной операции он не пострадал.