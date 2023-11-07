Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
11:38 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели в Петербурге вытащили кота из шахты коммуникаций дома

Спасатели в Петербурге вытащили кота, провалившегося в шахту коммуникаций дома.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Петербурге спасли большого сибирского кота, застрявшего в шахте коммуникаций многоквартирного дома, сообщили в администрации Красногвардейского района.

«Кот провалился в шахту коммуникаций в одном из домов на Таллинской улице. Туда усатый попал по вентиляции из квартиры. Сложность была в том, что кот не только ушел ниже, но и располагался вниз головой, полностью заполнив собой пространство между труб».

рассказала пресс-служба

Операцией по спасению кота занимались специалисты «Кошкиспаса» и поисково-спасательной службы. Им пришлось проделать в стене квартиры отверстие и тянуть кота за задние лапы.

«Для этого пришлось даже немного разломать стену. Животное провело в заточении около десяти часов», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас кот свободен, в ходе спасательной операции он не пострадал.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский против Залужного: война становится открытой
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта