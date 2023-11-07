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11:38 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Экс-сотруднице Стройнадзора Красноярского края повторно вынесли приговор

В Красноярске повторно вынесли приговор экс-сотруднице Стройнадзора края Наталье Останиной.

Источник: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

В Красноярске повторно вынесли приговор экс-сотруднице Стройнадзора края Наталье Останиной. Ее признали виновной в получении взятки в виде турпутевки на остров Сардиния. Об этом 7 ноября сообщили в краевой прокуратуре.

Бывшая сотрудница краевого Стройнадзора Наталья Останина повторно заслушала приговор 6 ноября. Как пояснили в прокуратуре, 23 ноября 2022 года Ленинский районный суд признал экс-чиновницу в получении взятки путевкой на Сардинию.

Как установил суд, в 2017 году начальник отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами вымогала от руководителя 7 управляющих компаний именной сертификат на покупку путевки на Сардинию, который стоит 200 тысяч рублей.

В случае отказа Останина угрожала санкциями и исключением из лицензии домов, которые обслуживали компании. За согласие в передаче путевки чиновница сулила покровительство, отсутствие проверок и соответственно штрафов. Как итог переговоров — женщина отдохнула на Сардинии.

За этот отдых она получила 7 лет колонии. Приговор бывшая чиновница обжаловала в вышестоящем суде, назвав путевку «щедрой благодарностью».

По процессуальным основаниям приговор отменили и направили на новое рассмотрение. Однако новый состав суда пришел к тем же выводам, посчитав женщину виновной в коррупционном преступлении. Срок лишения свободы остался прежним.

Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с виновной суммы взятки в размере 200 тысяч рублей.

После освобождения Останина не сможет замещать должности на государственной службе в течение 3 лет.

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