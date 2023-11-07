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11:37 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Четыре человека за сутки погибли при пожарах в Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в Беларуси за сутки из-за пожаров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: Соцсети

Тело мужчины 1958 года рождения обнаружили при пожаре в доме деревни Хоминка Лоевского района Гомельской области. Известно, что пенсионер являлся хозяином жилища.

В результате аналогичного инцидента в Браславе Витебской области обнаружена погибшая пенсионерка 1955 года рождения.

Еще одного погибшего обнаружили в металлической печи ретортного типа (кустарного изготовления) для производства древесного угля на территории частного домовладения в деревне Бычь Ивацевичского района Брестской области. Личность человека устанавливают.

Причины возгораний выясняются.

Кроме того, от полученных травм в больнице скончалась жительница деревни Глыбов Краснопольского района Могилевской области. Пенсионерка 1926 года рождения получила ранения при пожаре, произошедшем 30 октября. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

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