11:37 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Четыре человека за сутки погибли при пожарах в Беларуси
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в Беларуси за сутки из-за пожаров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в МЧС.
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Тело мужчины 1958 года рождения обнаружили при пожаре в доме деревни Хоминка Лоевского района Гомельской области. Известно, что пенсионер являлся хозяином жилища.
В результате аналогичного инцидента в Браславе Витебской области обнаружена погибшая пенсионерка 1955 года рождения.
Еще одного погибшего обнаружили в металлической печи ретортного типа (кустарного изготовления) для производства древесного угля на территории частного домовладения в деревне Бычь Ивацевичского района Брестской области. Личность человека устанавливают.
Причины возгораний выясняются.
Кроме того, от полученных травм в больнице скончалась жительница деревни Глыбов Краснопольского района Могилевской области. Пенсионерка 1926 года рождения получила ранения при пожаре, произошедшем 30 октября. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.