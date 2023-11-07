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12:14 (мск), источник: Городской репортер

Жители Таганрога слышали звуки взрыва 7 ноября

В Таганроге жителей напугали похожие на взрывы громкие звуки.

Об этом они сообщают в соцсетях. Тангрожцы активно обсуждают в соцсетях грохот и шум. Жители приморского города слышали их около 9:50 утра 7 ноября. Также очевидцы утверждают, что после взрывов услышали звук самолета. Власти региона пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, 6 ноября глава региона Василий Голубев сообщил о работе военных по воздушным целям в зоне СВО.

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