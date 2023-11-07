9 лет колонии запросили для замакима Павлодара

Сегодня в ходе прений сторон прокурор запросил для чиновника наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Дело заместителя акима Павлодара
В июне текущего года стало известно о задержании заместителя акима Павлодара.
Тогда в Антикоре заявили, что госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог. По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.
Позже в Антикоррупционной службе назвали сумму предполагаемой взятки — 1,8 млн тенге. Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.