12:05 (мск), источник: Комсомольская правда
В Саках из-за раскаленной сковородки загорелась квартира
Раскаленная сковородка стала причиной пожара в квартире в Сакском районе.
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В минувшую пятницу, 3 ноября в городе Саки на улице Ленина произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.
— Тревожный звонок поступил на пульт 24 пожарно-спасательной части 3 ноября в 14.20. В г. Саки на ул. Ленина в многоквартирном доме на 5-ом этаже горела кухня, — говорится в сообщении.
К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены вещи, мебель, бытовая техника, оконные проемы. Спасатели эвакуировали пострадавшего хозяина квартиры. 45-летний мужчина надышался дымом и получил ожоги правой руки 2-ой степени.
На тушение ушло менее 20 минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Как выяснилось, причиной возгорания стала раскаленная сковородка с маслом. Мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но лишь усугубил ситуацию.