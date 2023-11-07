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12:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Саках из-за раскаленной сковородки загорелась квартира

Раскаленная сковородка стала причиной пожара в квартире в Сакском районе.

Источник: ГУ МЧС по Республике Крым

В минувшую пятницу, 3 ноября в городе Саки на улице Ленина произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

— Тревожный звонок поступил на пульт 24 пожарно-спасательной части 3 ноября в 14.20. В г. Саки на ул. Ленина в многоквартирном доме на 5-ом этаже горела кухня, — говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены вещи, мебель, бытовая техника, оконные проемы. Спасатели эвакуировали пострадавшего хозяина квартиры. 45-летний мужчина надышался дымом и получил ожоги правой руки 2-ой степени.

На тушение ушло менее 20 минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Как выяснилось, причиной возгорания стала раскаленная сковородка с маслом. Мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но лишь усугубил ситуацию.

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