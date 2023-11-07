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12:20 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Маршрутка № 88 сбила пенсионерку в Воронеже

Во вторник, 7 ноября, на улице Олеко Дундича маршрутный автобус наехал на 74-летнюю жительницу Воронежа.

Женщину доставили в больницу на скорой помощи.

ДТП произошло примерно в 08:45 напротив дома № 1 по улице Олеко Дундича. По предварительным данным полиции, 54-летний водитель автобуса ГАЗ «Некст», следуя по маршруту № 88, допустил наезд на пенсионерку. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне видимости водителя.

В результате ДТП, 74-летняя местная жительница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медучреждение.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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