12:20 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Маршрутка № 88 сбила пенсионерку в Воронеже
Во вторник, 7 ноября, на улице Олеко Дундича маршрутный автобус наехал на 74-летнюю жительницу Воронежа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Женщину доставили в больницу на скорой помощи.
ДТП произошло примерно в 08:45 напротив дома № 1 по улице Олеко Дундича. По предварительным данным полиции, 54-летний водитель автобуса ГАЗ «Некст», следуя по маршруту № 88, допустил наезд на пенсионерку. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне видимости водителя.
В результате ДТП, 74-летняя местная жительница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медучреждение.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.