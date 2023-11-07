215 должностных лиц акиматов привлекли за коррупцию в Казахстане

В этот период было зарегистрировано около 1 500 коррупционных преступлений, привлечено к ответственности более 1 100 лиц, включая 158 руководителей разных уровней. Около 1 тысячи дел было передано в суд, и в результате был возмещен ущерб в размере 282 миллиардов тенге. С начала 2022 года были возвращены имущественные активы и денежные средства в общей сумме около 857 миллиардов тенге, включая 159,8 миллиарда тенге из-за границы.
Особое внимание уделяется коррупционным преступлениям в местных исполнительных органах, и с начала года 215 должностных лиц акиматов были изобличены в коррупции, из них 137 — из руководящего звена. Города Алматы, Шымкент, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Акмолинская, Абай и Жетісу области были признаны приоритетными в борьбе с коррупцией.
Важной составляющей деятельности Антикоррупционной службы является предупреждение коррупции. Было проведено около 180 анализов коррупционных рисков и мониторингов в различных отраслях, с вынесением более 1 500 рекомендаций по их устранению. Также благодаря мониторингу государственных закупок предотвращено нерациональное расходование свыше 38 миллиардов тенге.
В рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство», внедренного в августе, уже приняли участие 2 тысячи неравнодушных граждан. Также продолжается работа по проекту «Бизнеске жол», направленному на поддержку предпринимателей и устранение административных барьеров. За этот период была оказана помощь 24 тысячам субъектов бизнеса, и решено более 550 проблемных ситуаций.