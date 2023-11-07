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12:50 (мск), источник: Ura.ru

Свердловчанин во время ссоры выстрелил в сыновей из ружья. Фото

В Туринской Слободе (Свердловская область) 73-летний мужчина во время конфликта выстрелил в сыновей из ружья. Об этом URA.RU рассказали в СКР по Свердловской области.

Источник: предоставлено СКР по Свердловской области

Отец выпивал спиртное с сыновьями 6 ноября. Затем между ними завязался конфликт. Тогда 73-летний мужчина взял ружье и выстрелил одному сыну в живот, а другому в плечо. Один из сыновей скончался на месте происшествия. Второй смог скрыться от отца, пояснили в пресс-службе ведомства.

После этого отец положил ружье в собачью будку, а сам спрятался на сеновале. Однако силовики оперативно нашли его и задержали. «Сейчас решается вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого», — добавили в СК.

«Сыщики уголовного розыска территориального ОВД устанавливают обстоятельства появления “огнестрела” у пенсионера. Отмечу, что за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность. Пострадавшие официально нигде не работали. По одной из версий, именно упреки отпрысков в безделье и стали так называемым “триггером” в этом ЧП» — отметил в разговоре с агентством начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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