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15:49 (мск), источник: © РИА Новости

Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Коллега, подаривший помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые, сообщила во вторник советник МВД Украины Марьяна Рева.

Источник: © РИА Новости

Издание «Украинская правда» сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату Частякову подарил коллега.

«Граната, которая взорвалась, была подарком. И у нас уже есть свидетельство лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки. В середине находилась бутылка алкоголя и шесть гранат. Как говорит сам возможный подозреваемый (процессуальный статус его не определен), что подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые. Очевидно, всерьез не воспринял эти слова погибший», — сказала Рева в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее словам, гранаты с места происшествия изъяты и направлены на экспертизу. Позже будет установлено, что именно это за боеприпасы, откуда они и на каких основания переданы другим людям.

«По той информации, которая собрана сейчас, мы можем утверждать, что это несчастный случай, именно неосторожное обращение с боеприпасами… Полиция на данный момент расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Но не исключено, что это дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами», — добавила Рева.

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