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Главные новости к вечеру 7 ноября
14:40 (мск), источник: ЕАН

Жена погибшего спикера свердловской думы находится в тяжелом состоянии

Супруга спикера городской думы Североуральска Виктора Ильина, который погиб сегодня в смертельном ДТП, находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

«Двое пострадавших в ДТП — мужчина 28 лет и женщина 50 лет — находятся в отделении реанимации Краснотурьинской городской больницы. Оба в тяжелом состоянии», — сообщили ЕАН в больнице.

Напомним, что Ильин во время аварии находился в автомобиле со своей супругой, они ехали в Екатеринбург. По предварительным данным УГИБДД по региону, на 15 км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель произошло столкновение двух легковых автомобилей. «В результате аварии один человек погиб, еще двум причинены травмы различной степени тяжести. Медики оказывают помощь пострадавшим», — уточняют в ведомстве.

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