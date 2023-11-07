Жена погибшего спикера свердловской думы находится в тяжелом состоянии

«Двое пострадавших в ДТП — мужчина 28 лет и женщина 50 лет — находятся в отделении реанимации Краснотурьинской городской больницы. Оба в тяжелом состоянии», — сообщили ЕАН в больнице.
Напомним, что Ильин во время аварии находился в автомобиле со своей супругой, они ехали в Екатеринбург. По предварительным данным УГИБДД по региону, на 15 км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель произошло столкновение двух легковых автомобилей. «В результате аварии один человек погиб, еще двум причинены травмы различной степени тяжести. Медики оказывают помощь пострадавшим», — уточняют в ведомстве.