13:39 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
На трассах Молдовы участились кражи элементов дорожной инфраструктуры
В Молдове участились кражи элементов дорожной инфраструктуры, что повышает риск ДТП на трассах страны.
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В Молдове участились случаи краж защитных металлических парапетов, дорожных знаков и других элементов инфраструктуры, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.
Как отметили в ведомстве, масштабы краж таковы, что ситуация ставит под угрозу безопасность дорожного движения.
«В 2022 году было украдено 307,1 погонных метра металлического ограждения и 63 столба, ущерб составил 463 413,74 лея. В 2023 году масштабы увеличились, и ущерб достиг 512 491,47 лея. Было похищено 332 погонных метра ограждения и 18 столбов», — отмечает Госадминистрация автодорог.
Уточняется, что наиболее пострадавшими являются Чимишлийский, Криулянский, Оргеевский, Яловенский районы.
Ведомство также приводит факты недавно зарегистрированных случаев краж:
Также Госадминистрация автодорог указала на случай повреждения дорожной разметки — закрашивания или закрытия существующих знаков — на трассе национального значения М3.
Ведомство обращается к жителям страны с просьбой сообщать о любой информации, связанной с кражей элементов дорожной инфраструктуры.
Согласно Программе распределения дорожного фонда на 2023 год, на содержание дорожной инфраструктуры на национальных трассах в Молдове выделено 82 миллиона леев.