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13:39 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

На трассах Молдовы участились кражи элементов дорожной инфраструктуры

В Молдове участились кражи элементов дорожной инфраструктуры, что повышает риск ДТП на трассах страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В Молдове участились случаи краж защитных металлических парапетов, дорожных знаков и других элементов инфраструктуры, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

Как отметили в ведомстве, масштабы краж таковы, что ситуация ставит под угрозу безопасность дорожного движения.

«В 2022 году было украдено 307,1 погонных метра металлического ограждения и 63 столба, ущерб составил 463 413,74 лея. В 2023 году масштабы увеличились, и ущерб достиг 512 491,47 лея. Было похищено 332 погонных метра ограждения и 18 столбов», — отмечает Госадминистрация автодорог.

Уточняется, что наиболее пострадавшими являются Чимишлийский, Криулянский, Оргеевский, Яловенский районы.

Ведомство также приводит факты недавно зарегистрированных случаев краж:

  • 30 дорожных знаков, планок и болтов из металлического парапета на национальной дороге М3 Кишинев — Комрат — Джурджулешты — граница с Румынией;
  • 55 дорожных знаков на республиканской дороге R1 Кишинев — Унгены — граница с Румынией;
  • металлического столба на объездной вокруг Комрата.

Также Госадминистрация автодорог указала на случай повреждения дорожной разметки — закрашивания или закрытия существующих знаков — на трассе национального значения М3.

Ведомство обращается к жителям страны с просьбой сообщать о любой информации, связанной с кражей элементов дорожной инфраструктуры.

Согласно Программе распределения дорожного фонда на 2023 год, на содержание дорожной инфраструктуры на национальных трассах в Молдове выделено 82 миллиона леев.

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