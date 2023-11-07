13:22 (мск), источник: dostup1.ru
В Златоусте арестован мужчина, который убил и сжег свою сожительницу
На протяжении почти полугода мужчина уверял всех родственников и знакомых, что сожительница уехала работать вахтовым методом.
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В Златоусте арестован мужчина, который убил и сжег свою сожительницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В настоящее время 42-летнему мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в СУ СКР по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что преступление произошло в мае текущего года. Во время тушения пожара на несанкционированной мусорной свалке в селе Куваши обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По факту завели дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.
Все это время следователи СК и оперативные сотрудники ОМВД по Златоусту пытались установить личность убитой и преступника. Подозреваемым оказался мужчина 1981 года рождения.
«Установлено, что в ночное время 5 мая между сожителями произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес 45-летней женщине удар по голове табуретом, а также ножевые ранения, от которых она скончалась. На следующий день он вывез тело в село Куваши, где поджег. На протяжении почти полугода мужчина уверял всех родственников и знакомых, что сожительница уехала работать вахтовым методом», — говорят следователи.