14:20 (мск), источник: АиФ Крым
Полиция Севастополя задержала вора, укравшего унитаз
Мужчина проник в квартиру в надежде украсть что-то ценное.
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Жительница Севастополя стала жертвой 39-летнего мужчины. Злоумышленник украл из квартиры новый унитаз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В квартире шел ремонт и двери были отрыты, чем и воспользовался преступник. Мужчина увидел крупную картонную коробку и вынес ее из квартиры. Обнаружив внутри коробки унитаз, задержанный продал украденное прохожим на улице. Полученные средства мужчина потратил.
Сотрудники полиции Ленинского района задержали злоумышленника. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.