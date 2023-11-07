Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
14:20 (мск), источник: АиФ Крым

Полиция Севастополя задержала вора, укравшего унитаз

Мужчина проник в квартиру в надежде украсть что-то ценное.

Жительница Севастополя стала жертвой 39-летнего мужчины. Злоумышленник украл из квартиры новый унитаз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В квартире шел ремонт и двери были отрыты, чем и воспользовался преступник. Мужчина увидел крупную картонную коробку и вынес ее из квартиры. Обнаружив внутри коробки унитаз, задержанный продал украденное прохожим на улице. Полученные средства мужчина потратил.

Сотрудники полиции Ленинского района задержали злоумышленника. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта