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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Искали 10 лет: Подозреваемого в убийстве знаменитого коллекционера из Петербурга поймали в Нидерландах

Убийцу российского коллекционера Левина задержали в Амстердаме спустя 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Голландии спустя 10 лет смогла установить причастного к убийству 65-летнего коллекционера из Петербурга Александра Левина. Напомним, что его тело достали из реки Эй еще в 2013 году, но установить личность удалось не сразу. Лишь спустя восемь лет после обнаружения трупа к расследованию вновь вернулись, провели экспертизы, которые и подтвердили, что это был без вести пропавший Левин.

— Утром во вторник, 7 ноября, полиция арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти российского бизнесмена Александра Левина, — говорится в сообщении полиции Нидерландов.

Также полицейские смогли связаться с родственниками погибшего в России. Они разрешили опубликовать фотографию Левина. Правоохранители надеются, что кто-то вспомнит, что видел его или разговаривал с ним незадолго до смерти. Это поможет установить обстоятельства гибели коллекционера, ведь расследование не окончено. За ценную информацию предлагается вознаграждение в 15 тысяч евро.

Отметим, что Левин был не только известен в петербургских кругах коллекционеров, но и в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Например, он попытался вывезти в Голландию «Большой новый морской атлас», написанный в 1710 году Герардом ван Кейленом. Тогда его задержали таможенники в аэропорту Амстердама. Коллекционер пытался доказать законность владения раритетом с помощью поддельных товарных чеков. Как итог, Левина посадили в местную тюрьму на несколько месяцев.

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