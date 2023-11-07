​В Краснодаре в ДТП попала машина «скорой помощи», мчавшаяся на вызов к годовалому ребенку

Сегодня, 7 ноября, в Краснодаре на пересечении улиц 40 лет Победы и 1-го Мая машина «скорой помощи» столкнулась с Hyundai Solaris. Начальник автопарка КБСМП Эдгар Арустамян сообщил, что спецтранспорт спешил к годовалому ребенку, у которого была рвота.
Машина «скорой помощи» ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной на красный сигнал светофора. В этот момент в нее врезалась иномарка. От удара автомобиль «скорой помощи» изменил траекторию движения и врезался в угол здания.
Муж находившейся за рулем иномарки женщины указал, что она ехала на зеленый свет. «Скорая помощь» же, по его словам, двигалась «с запрещенной скоростью». При этом другие машины, услышав спецсигнал, на перекрестке остановились.