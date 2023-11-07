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Главные новости к вечеру 7 ноября
13:38 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске пьяный военный пришел в кафе с арбалетом

Единственное, что он смог сказать, это то, что он военный, а оружие — купленное.

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный военный пришел в кафе с арбалетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации охранного предприятия «Право роста», все произошло в кафе «Чешский дворик». Там появился мужчина с арбалетом и ножом. Своим видом он испугал посетителей.

«Находясь в состоянии опьянения, ходил по кафе со стрелковым оружием (арбалет). По словам продавца, у него также был нож», — говорится в сообщении.

На вопросы экипажа группы быстрого реагирования магнитогорец отвечал невнятно, все, что им удалось разобрать — «я его купил, я военный».

Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.

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