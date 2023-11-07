13:38 (мск), источник: dostup1.ru
В Магнитогорске пьяный военный пришел в кафе с арбалетом
Единственное, что он смог сказать, это то, что он военный, а оружие — купленное.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный военный пришел в кафе с арбалетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации охранного предприятия «Право роста», все произошло в кафе «Чешский дворик». Там появился мужчина с арбалетом и ножом. Своим видом он испугал посетителей.
«Находясь в состоянии опьянения, ходил по кафе со стрелковым оружием (арбалет). По словам продавца, у него также был нож», — говорится в сообщении.
На вопросы экипажа группы быстрого реагирования магнитогорец отвечал невнятно, все, что им удалось разобрать — «я его купил, я военный».
Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.