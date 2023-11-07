13:36 (мск), источник: Ura.ru
В Екатеринбурге автобус с пассажирами столкнулся с грейдером
В Екатеринбурге грейдер врезался с пассажирским автобусом. В аварии пострадал один человек, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
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«По предварительным данным, авария произошла на Краснофлотцев, 51 в Екатеринбурге. Травмы получил пассажир автобуса», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Врачи оказывают помощь пострадавшему.