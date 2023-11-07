15:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Мэра Катангского района заключили под стражу по делу о крупных взятках
Чиновнику избрали такую меру пресечения до 3 января.
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57-летнего мэра Катангского района Сергея Чонского заключили под стражу до 3 января 2024 года. Чиновник обвиняется в получении крупных взяток. Суд вынес решение с учетом позиции прокуратуры. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону, прокуратуры Приангарья и суда.
Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 57-летнего чиновника под стражу на 1 месяц и 30 суток.
Напомним, по версии следствия, в 2023 году чиновник получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся в Катангском районе, и последующего заключения с коммерсантами договоров на поставки дизельного топлива. Общая сумма взяток, полученная фигурантом, составила 4,7 млн рублей. Сергей Чонский был задержан 5 ноября. Как рассказали в администрации Катангского района, и.о назначена первый заместитель главы администрации МО Евгения Васильева. Также в мэрии добавили, что по имеющейся информации, никто из сотрудников администрации, помимо мэра, задержан не был.
Стоит отметить, что ранее мэр Катангского района фигурировал в истории с покупкой нефти без торгов на десятки миллионов рулей. Тогда на деятельность чиновника обратила внимание прокуратура после проверки законодательства о противодействии коррупции. Как сообщала пресс-служба надзорного органа, Сергей Чонский в обход конкурентных процедур оформил у нефтяной компании займ сырой нефти, гарантировав ее оплату за счет бюджетных средств. До начала торгов и определения победителя фактически нефть была уже отгружена конкретному предпринимателю, частично с использованием для этого автомобилей родственников должностного лица.
Позже именно этот предприниматель был признан победителем торгов и с ним заключили муниципальный контракт на поставку нефти в объеме более 800 тонн стоимостью свыше 34 млн рублей. При этом Сергей Чонский с учетом признаков заинтересованности не принял мер к урегулированию конфликта интересов. Это стало основанием для иска о досрочном прекращении полномочий мэра.
В июле 2022 года Сергей Чонский по решению суда был отстранен от должности мэра Катангского района. При этом, по словам чиновника, он не увидел нарушений закона в своих действиях, так как все делалось для того, чтобы не сорвать отопительный сезон и обеспечить штатный режим работы образовательных учреждений.
Однако в сентябре 2023 года по итогам выборов руководителей муниципальных образований Сергей Чонский вновь стал главой Катангского района.
На данный момент губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил обеспечить северный завоз в Катангский район после того, как стало известно о задержании мэра МО Сергея Чонского по подозрению в получении взяток на миллионы рублей. Для контроля ситуации в Катангский район направлены специалисты регионального МинЖКХ и глава министерства Анатолий Никитин.