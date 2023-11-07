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15:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

В МВД рассказали о причине жесткого ДТП с автобусом под Волгоградом

Авария случилась на 947-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий», за рулем «ПАЗ» находился 69-летний водитель.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Небольшой автобус отечественного производства и грузовой автомобиль столкнулись накануне в Городищенском районе Волгоградской области. По данным пресс-службы регионального главка МВД, авария случилась около 6.30.

За рулем «ПАЗ-32053» находился 69-летний водитель. На 947-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» он не выдержал безопасную дистанцию и въехал в грузовик.

Ранее в службе скорой медпомощи региона уточняли, что дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от поселка Кузьмичи. Пострадали несколько человек, троих доставили в 25-ю волгоградскую клиническую больницу скорой медпомощи, однако госпитализировали только одного — 41-летнего мужчину.

Ранее в Быковском районе водитель иномарки погиб, вырулив под фуру с обочины.

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