На кадрах видно, как барражирующим боеприпасом была поражена ведущая огонь гаубица противника. Цель достигнута, несмотря на ее нахождение в лесополосе.
Ранее в этот день МО РФ сообщило, что военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном направлении.
До этого, 5 ноября, оборонное ведомство показало видео уничтожения танка украинской армии в районе Андреевки. Сообщалось, что танк ВСУ попытался атаковать позиции подразделения российских войск.
В тот же день военнослужащие группировки войск «Юг» сорвали попытку солдат ВСУ эвакуировать подбитый немецкий танк Leopard 2 с поля боя под Авдеевкой. ВС РФ поразили цель боеприпасом «Ланцет».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.