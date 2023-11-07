Средства ПВО сбили украинские самолеты Су-27 и МиГ-29 в зоне спецоперации

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадовка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении оборонного ведомства.
Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Также средства ПВО поразили 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Отмечается, что армия России нанесла поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 105 районах.
Ранее, 3 ноября, в Минобороны сообщили, что авиация РФ и средства ПВО уничтожили пять самолетов МиГ-29, три Су-27, один Су-25, еще один L-39, а также вертолет Ми-8. Помимо этого, были перехвачены четыре ракеты ATACMS и три HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 274 беспилотника.
В тот день МО России также опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25, которые нанесли ракетные удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ. Российские военнослужащие рассказали, что подготовка самолета к вылету в среднем занимает около одного часа.