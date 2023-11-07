16:00 (мск), источник: Om1.ru
Владельца батутного центра, в котором пострадали 19 омичей, отправили в колонию
В заведении нашли несколько серьёзных нарушений техники безопасности.
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Первомайский суд Омска вынес приговор по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельца батутного центра Gravity, который находится на скамье подсудимых, приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, предпринимателю придётся выплатить 645 тысяч рублей компенсаций.
В деятельности центра нашли сразу несколько нарушений: так, оказалось, что у инструкторов-консультантов не было необходимой квалификации, а до потребителей не доводили информацию о правилах поведения и опасностях, подстерегающих на батуте. В результате в 20−21 годах в заведении пострадало 19 человек, по большей части детей.
Сам подсудимый частично признал вину, сообщает пресс-служба Омского областного суда.