15:07 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В центре Ростова горит старинный дом на Темерницкой, 83
К месту ЧП выехали пожарные подразделения.
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В центре Ростова 7 ноября днём, около 14.30, загорелся старинный дом на улице Темерницкой, 83. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
К месту ЧП выехали пожарные подразделения. Сведения уточняются.
Из открытых источников известно, что в указанном здании работают несколько заведений, в том числе турагентство, кальянная и салон красоты. Причина возгорания устанавливается.
По сообщениям очевидцев, соседние улицы заволокло дымом. Из горящего здания эвакуируют людей. О пострадавших не сообщается.
Добавим, дом, где случился пожар, дореволюционный. Согласно общедоступной информации, он был построен в 1879 году.