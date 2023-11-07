15:45 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Мужчина ударил ножом отца в Кокшетау
В Кокшетау сын ударил ножом отца. Мужчину госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
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5 ноября в полицию поступило телефонное сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что в приемное отделение доставлен мужчина с ножевым ранением.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался временно безработный 21-летний сын пострадавшего.
Как выяснили полицейские, подозреваемый состоял на психиатрическом учете.
«По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Назначена экспертиза», — рассказали в ДП Акмолинской области.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.