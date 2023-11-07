15:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
Центр Ростова полыхает огнем
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября, ФедералПресс. Жители Ростова-на-Дону сообщают об огромном облаке дыма на центральных улицах города, его видно издалека. В ГУ МЧС сообщили подробности.
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«Загорелся дом на Темерницкой, 83», — отметили в ведомстве.
Загорелась кровля старинного здания, люди выбежали на улицу. Одну женщину пришлось эвакуировать с помощью пожарной лестницы, поднятой до второго этажа. Специалистам помогал сын потерпевшей, подоспевший с работы.
По данным очевидцев, также дым виден на пересечении Газетного и Серафимовича, вся улица в дыму, Ворошиловский затянуло серыми облаками после пожара. О причинах возгорания пока не сообщается. Ранее в центральном районе горел ресторан «Раки и гады».
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Ростовской области Василий Голубев опроверг сообщения о работе ПВО.