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15:27 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Стали известны подробности ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре

В аварии пострадала пожилая женщина-пешеход.

Источник: 23 МВД — Telegram

В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии с участием кареты скорой помощи. Автомобиль медслужбы врезался в иномарку, а затем «вылетел» на тротуар, где сбил пенсионерку. По факту ДТП проводится проверка, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Краснодару.

По данным полиции, за рулем спецтранспорта находился 62-летний водитель. Скорая помощь ехала по улице 40 лет Победы по встречной полосе с включенными звуковыми и световыми сигналами. Машина двигалась со стороны улицы Российской в сторону улицы Восточно-Кругликовской к перекрестку с улицей 1 Мая.

По улице 1 Мая в это время двигалась Hyundai Solaris. За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина, она пересекла перекресток на «зеленый» сигнал светофора, но не повернула направо, как требовал дорожный указатель, а продолжила движение прямо.

В итоге автомобиль скорой помощи и «легковушка» столкнулись. Обе машины изменили траекторию движения, скорую помощь «вытолкнуло» силой удара на тротуар, по которому шла пожилая женщина. Остановился спецтранспорт, врезавшись в стену.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали для обследования.

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