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Палестино-израильский конфликт
17:01 (мск), источник: ТАСС

Источник анонсировал эвакуацию россиян из сектора Газа в ближайшие дни

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Эвакуация граждан РФ из сектора Газа ожидается в ближайшие дни, сообщил ТАСС дипломатический источник.

Источник: Reuters

Есть основания полагать, что в ближайший день-два россияне будут эвакуированы из сектора Газа.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила ТАСС, что при эвакуации из сектора Газа нужно будет собраться в пункте сбора на КПП «Рафах», граждане РФ оповещены об этом.

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