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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже воспитатель детсада потеряла на ставках 259 тысяч рублей

Жительница Центрального района Воронежа, поверив мошеннику, подарила ему 259 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

36-летняя воспитатель детсада, жительница Центрального района стала очередной жертвой мошенников. В одной из соцсетей она познакомилась с девушкой и узнала от нее, что можно заработать на ставках крупную сумму денег. Новая знакомая в свою очередь вывела женщину на некого мужчину. Он якобы тоже зарабатывал на ставках и предложил помочь заработать на них за определенные проценты.

Женщина поверила и перевела аферисту 43 тысячи рублей. Через три дня мужчина связался с ней и заявил, что она выиграла миллион, но, чтобы вывести деньги, нужно заплатить подоходный налог — 259 тысяч рублей. Женщина с кредитки перевела эту сумму. Несколько дней ждала получения выигрыша, а потом поняла, что ее «развели».

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», преступника разыскивают. Всего 6 ноября в Воронежской области случилось три кражи и шесть мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб, причиненный поверившим аферистам людям, составил более миллиона рублей, — сообщили в региональном ГУ МВД.

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