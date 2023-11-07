16:32 (мск), источник: Комсомольская правда
«Он погиб на месте, а жена — в реанимации»: подробности смертельного ДТП со спикером думы Североуральска
В автомобиле с погибшим председателем думы Североуральска находилась его супруга.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На Серовском тракте 7 ноября произошло смертельное ДТП с участием легковушек Hyundai Solaris и Lada Priora.
— В результате аварии один человек погиб, еще двум причинены травмы различной степени тяжести, — сообщает региональная ГИБДД.
Погибшим оказался председатель думы Североуральска Виктор Ильин. Информацию об этом сообщает дума городского округа в официальных соцсетях.
— На 62-м году в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб председатель думы Североуральского городского округа Ильин Виктор Иванович, — сообщает гордума.
Бывшая коллега погибшего Ольга Коптяева рассказала «КП-Екатеринбург», что Ильин ехал на Hyundai Solaris вместе с женой. Он направлялся в командировку в Екатеринбург из Североуральска.
— Этот автомобиль Виктор Иванович подарил своей жене. С женой они были неразлучны, как Инь-Янь. Командировка была запланирована на неделю или две. Если бы он поехал на своем Land Cruiser, то трагедии бы удалось избежать. С уверенностью скажу, что Виктор Иванович — опытный и аккуратный водитель. Насколько нам известно, водитель Lada выехал на встречную полосу, — рассказывает «КП-Екатеринбург» бывшая коллега Ольга Коптяева.
В настоящий момент Ольга Коптяева открыла сбор, чтобы поддержать семью погибшего. В настоящий момент, она готова приехать в больницу Краснотурьинска, где сейчас находится Наталья Ильина.
— Виктор погиб на месте аварии. Его жена Наталья находится в реанимации. Она в тяжелом состоянии. У нее перелом ног. Врачи сказали, что она будет жить. В любом случае, мы будем оказывать поддержку. Виктор Иванович сделал очень многое для Североуральска. В том числе, под его руководством был построен Георгиевский храм. Случившееся в голове не укладывается, — говорит Ольга Коптяева.
С марта 2012 года Виктор Ильин впервые был избран депутатом думы Североуральского городского округа пятого созыва.