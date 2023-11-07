На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере

«Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по республике Дагестан — начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова Р. И. и заместителя начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Абдулгапурова Д. К.», — говорится в публикации.
Спецслужба уточнила, что Исмаилова и Абдулгапарова задержали в рамках расследования. Уголовное дело завели по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.
О задержании Исмаилова по подозрению в получении взятки сообщил сегодня днем РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. По его данным, это произошло после обысков.