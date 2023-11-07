Главное
Палестино-израильский конфликт
17:15 (мск), источник: © РИА Новости

На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере

МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по республике Дагестан — начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова Р. И. и заместителя начальника следственного управления МВД по республике Дагестан полковника юстиции Абдулгапурова Д. К.», — говорится в публикации.

Спецслужба уточнила, что Исмаилова и Абдулгапарова задержали в рамках расследования. Уголовное дело завели по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

О задержании Исмаилова по подозрению в получении взятки сообщил сегодня днем РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. По его данным, это произошло после обысков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский против Залужного: война становится открытой
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СКФСБ