Задержан подозреваемый по делу о драке с полицейским в самарском ресторане

Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полиции, в заведении произошел конфликт между местными жителями. Во время него двое граждан получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Самары 1996 года рождения (ч.1 ст. 111 УК РФ). По факту получения травм его знакомым 1984 года рождения проводится проверка. Установлено, что один из потерпевших является сотрудником городского УМВД.
Ранее прокуратура взяла на контроль расследование другой драки в Самаре. Происшествие случилось в местном кафе.
Георгий Портнов.