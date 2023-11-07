18:14 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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По предварительным данным, травмы получили как минимум пять мирных жителей.
Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.
Всего в центре города были слышны не менее трех-четырех ударов. Снаряды падали в оживленном месте, рядом находятся социальные учреждения.
По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в течение дня по районам Донецка из реактивных систем залпового огня выпущены более 20 ракет. Информация о пострадавших уточняется.