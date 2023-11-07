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17:13 (мск), источник: Volga News

В Самаре обрушилась часть кровли при ремонте в Спасо-Вознесенском соборе

Во вторник, 7 ноября, в центре Самары произошло ЧП на ул. Степана Разина, 78. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Обрушилась торцевая часть кровли на строительные конструкции при ремонтных работах в Спасо-Вознесенском соборе.

В результате медицинская помощь потребовалась троим рабочим. Их доставили в больницу.

В связи с этим началась проверка, которую контролирует прокуратура.

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