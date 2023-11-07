В Шереметьево задержан пассажир рейса из Гуанчжоу, угрожавший якобы спрятанной бомбой

Как рассказали в пресс-службе, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, прибывшего из Гуанчжоу в Москву. «Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба», — пояснили в пресс-службе.
Транспортные полицейские задержали 39-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть. «Медицинское освидетельствование установило у гражданина состояние алкогольного опьянения. Взрывных устройств у него обнаружено не было», — добавили в пресс-службе.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Проводится проверка.