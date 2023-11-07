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7 ноября, источник: ТАСС

В Шереметьево задержан пассажир рейса из Гуанчжоу, угрожавший якобы спрятанной бомбой

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу — Москва, который устроил скандал на борту самолета и на замечание членов экипажа начал угрожать якобы спрятанной под футболкой бомбой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Источник: AP 2023

Как рассказали в пресс-службе, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, прибывшего из Гуанчжоу в Москву. «Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба», — пояснили в пресс-службе.

Транспортные полицейские задержали 39-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть. «Медицинское освидетельствование установило у гражданина состояние алкогольного опьянения. Взрывных устройств у него обнаружено не было», — добавили в пресс-службе.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Проводится проверка.

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