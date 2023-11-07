CNN Türk и Milliyet сообщили о нападении на кортеж президента Палестины

На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено вооруженное нападение, один человек застрелен, сообщает CNN Türk. О состоянии здоровья президента пока неизвестно. Телеканал приводит предполагаемые кадры нападения.
Milliyet передает, что в результате нападения был ранен телохранитель, ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Сыновья Абу Джанделя», которая накануне дала Аббасу 24 часа для принятия мер против действий Израиля.
Палестинские СМИ о нападении на колонну Аббаса не сообщали.
Аббас с 2004 года возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с исламистским движением ХАМАС. Арабские территории в Палестине разделены на две части: сектор Газа контролирует ХАМАС и Западный берег реки Иордан со столицей в городе Рамалла — ФАТХ.
ХАМАС захватил власть в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.
После нападения боевиков ХАМАС на южные регионы Израиля утром 7 октября и последующей эскалации противостояния Тель-Авива с движением Аббас призывал прекратить боевые действия и задуматься о создании независимого палестинского государства. Он отмечал, что согласится рассмотреть вопрос о переходе сектора Газа под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.
По итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября Аббас допустил взятие под контроль своей администрации сектора Газа «в рамках всеобъемлющего политического решения». В свою очередь Блинкен «выразил готовность Соединенных Штатов работать над реализацией законных стремлений палестинцев к созданию палестинского государства».