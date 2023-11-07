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19:04 (мск), источник: РБК

CNN Türk и Milliyet сообщили о нападении на кортеж президента Палестины

На кортеж Махмуда Аббаса совершено нападение, погиб один человек, сообщают турецкие СМИ. По их данным, ответственность взяла группировка «Сыновья Абу Джанделя», которая призывала президента принять меры против Израиля.

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На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено вооруженное нападение, один человек застрелен, сообщает CNN Türk. О состоянии здоровья президента пока неизвестно. Телеканал приводит предполагаемые кадры нападения.

Milliyet передает, что в результате нападения был ранен телохранитель, ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Сыновья Абу Джанделя», которая накануне дала Аббасу 24 часа для принятия мер против действий Израиля.

Палестинские СМИ о нападении на колонну Аббаса не сообщали.

Аббас с 2004 года возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с исламистским движением ХАМАС. Арабские территории в Палестине разделены на две части: сектор Газа контролирует ХАМАС и Западный берег реки Иордан со столицей в городе Рамалла — ФАТХ.

ХАМАС захватил власть в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.
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После нападения боевиков ХАМАС на южные регионы Израиля утром 7 октября и последующей эскалации противостояния Тель-Авива с движением Аббас призывал прекратить боевые действия и задуматься о создании независимого палестинского государства. Он отмечал, что согласится рассмотреть вопрос о переходе сектора Газа под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

По итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября Аббас допустил взятие под контроль своей администрации сектора Газа «в рамках всеобъемлющего политического решения». В свою очередь Блинкен «выразил готовность Соединенных Штатов работать над реализацией законных стремлений палестинцев к созданию палестинского государства».

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