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7 ноября, новости Казахстана, источник: Baigenews

16 баранов попали под поезд в СКО

16 голов мелкого рогатого скота попали под грузовой поезд в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло на перегоне Белоградовка — Жанаесиль. Машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут.

«В ходе проверки установлен хозяин домашних животных. Им оказался 58-летний житель СКО. Правонарушитель привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог», — сообщили в полиции.

С начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 1 624 факта экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения на железнодорожном полотне скота — 1 077.

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