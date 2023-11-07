19:43 (мск), источник: © РИА Новости
При обстреле центра Донецка погибли шесть человек
ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела центра города погибли шесть человек.
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Как сообщили ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО. В результате обстрела пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Корреспонденты РИА Новости так же попали под обстрел в Донецке, они не пострадали.
«По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Шесть человек погибли», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кулемзина.