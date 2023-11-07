7 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове посадили педофила: Он начал домогаться падчерицы, когда ей было 11 лет — раздевал и прикасался к интимным местам
Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.
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Житель Каларашского района был приговорён к 13 годам лишения свободы за домогательства по отношению к несовершеннолетней падчерице.
На протяжении нескольких лет мужчина вёл с девочкой непристойные беседы, раздевал и прикасался к интимным местам. Впервые подобное произошло, когда ребёнку было всего 11 лет.
На допросе обвиняемый частично признал свою вину, пишет deschide.md.