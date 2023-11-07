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7 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове посадили педофила: Он начал домогаться падчерицы, когда ей было 11 лет — раздевал и прикасался к интимным местам

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Житель Каларашского района был приговорён к 13 годам лишения свободы за домогательства по отношению к несовершеннолетней падчерице.

На протяжении нескольких лет мужчина вёл с девочкой непристойные беседы, раздевал и прикасался к интимным местам. Впервые подобное произошло, когда ребёнку было всего 11 лет.

На допросе обвиняемый частично признал свою вину, пишет deschide.md.

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