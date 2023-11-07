Число жертв при обстреле Донецка возросло до 20

«По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать» — говорится в публикации.
Сегодня ВСУ провели одну из крупнейших воздушных атак на столицу региона за последнее время. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, вечером противник вел огонь по центру города из РСЗО HIMARS. Погибли шестеро, 11 человек получили ранения. Кроме того, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Под обстрел также попали сотрудники РИА Новости, они не пострадали.
Позднее корреспондент агентства рассказал, что в центре столицы региона под повторным ударом ВСУ оказался автобус, есть раненые. Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.
По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.