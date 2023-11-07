21:27 (мск), источник: © РИА Новости

Число жертв при обстреле Донецка возросло до 20

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Число жертв при обстрелах Донецка возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать» — говорится в публикации.

Сегодня ВСУ провели одну из крупнейших воздушных атак на столицу региона за последнее время. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, вечером противник вел огонь по центру города из РСЗО HIMARS. Погибли шестеро, 11 человек получили ранения. Кроме того, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Под обстрел также попали сотрудники РИА Новости, они не пострадали.

Позднее корреспондент агентства рассказал, что в центре столицы региона под повторным ударом ВСУ оказался автобус, есть раненые. Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.

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