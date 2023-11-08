04:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске сгорел очередной барак на проспекте 60-летия Октября
Здание выгорело, жертв в происшествии нет.
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В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября, 91 загорелся двухэтажный деревянный барак. Пламя охватило второй этаж и крышу здания, в опасной зоне оказались 14 человек, в том числе, пятилетний ребенок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Люди эвакуировались самостоятельно, до приезда спасателей. Пожарными подразделениями, реагирующими по повышенному рангу, были проверены помещения на наличие людей. Площадь пожара — 300 квадратных метров, — прокомментировал начальник дежурной смены службы пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по Хабаровскому краю Михаил Илявин.
Дом частично расселен, жилые квартиры размещались только на первом этаже. Пострадавших в происшествии нет. Через 40 минут после сообщения о возгорании открытый огонь был локализован. Пожарные занялись проливкой помещений, разборке конструкций крыши, перекрытий и обшивки наружных стен второго этажа здания.
От пожара пострадали квартиры на втором этаже, крыша, лестницы и перекрытия. Причины возгорания выяснят сотрудники государственного пожарного надзора.