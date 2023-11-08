Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
04:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске сгорел очередной барак на проспекте 60-летия Октября

Здание выгорело, жертв в происшествии нет.

Источник: Соцсети

В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября, 91 загорелся двухэтажный деревянный барак. Пламя охватило второй этаж и крышу здания, в опасной зоне оказались 14 человек, в том числе, пятилетний ребенок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Люди эвакуировались самостоятельно, до приезда спасателей. Пожарными подразделениями, реагирующими по повышенному рангу, были проверены помещения на наличие людей. Площадь пожара — 300 квадратных метров, — прокомментировал начальник дежурной смены службы пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по Хабаровскому краю Михаил Илявин.

Дом частично расселен, жилые квартиры размещались только на первом этаже. Пострадавших в происшествии нет. Через 40 минут после сообщения о возгорании открытый огонь был локализован. Пожарные занялись проливкой помещений, разборке конструкций крыши, перекрытий и обшивки наружных стен второго этажа здания.

От пожара пострадали квартиры на втором этаже, крыша, лестницы и перекрытия. Причины возгорания выяснят сотрудники государственного пожарного надзора.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гороскоп на 9 ноября: Рыбы должны быть вер
Больше тысячи человек в Хабаровском крае
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары