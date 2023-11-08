04:33 (мск), источник: Комсомольская правда
«Терпи, брат»: эпичная погоня в стиле боевиков в Приморье попала на видео
В приморской Находке инспектора ГИБДД задержали уличных гонщиков.
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Эпичная погоня, достойная камеры операторов боевиков, произошла в приморской Находке. Горячий водитель, уходя от экипажа ГИБДД, проносился по пешеходным переходам, совершал чудеса маневрирования по переполненной трассе и сметал со своего пути машины. И, хоть никакого режиссера рядом не оказалось, кадры погони от самого начала и до не менее эпичного завершения попали в социальные сети. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Что побудило водителя белого универсала вжать в пол педаль газа, когда его попытались остановить сотрудники ДПС, доподлинно неизвестно. Вероятно, это он расскажет уже во время следствия. Тем не менее, увидев инспекторов, водитель рванул вперед по вечернему городу с весьма интенсивным в это время дорожным движением.
Гонщик успешно поиграл на дороге «в шашечки», обгоняя попутные автомобили и уворачиваясь от встречных, умудрился не сбить прохожих, на скорости пролетая пешеходные переходы с идущими через них людьми и удержал машину, подлетающую в воздух на не очень ровном покрытии.
Однако вскоре удача ему изменила, он сходу протаранил автомобиль, движущийся по кольцевой развязке, потерял управление и врезался в стоящее на обочине дерево, зацепив припаркованную поблизости машину.
Но и это не остановило горячих парней из универсала в стремлении скрыться. Выскочив из авто, водитель и его пассажир бросились в спринтерский забег. Но физическая подготовка инспекторов ГИБДД оказалась на высоте, и вскоре оба гонщика лежали на асфальте, недоуменно вопрошая: «За что? Что мы вам сделали?». Действительно, и за что…
Один из нарушителей пытался надавить на жалость, мол, наручники ему сильно жмут. «Терпи, брат, терпи», — взывал к нему более стойкий.
«Ну, как в кино», — отметил кто-то из зрителей «шоу». Однако это «кино» вполне могло стоить кому-нибудь жизни, развернись события немного по другому сценарию.