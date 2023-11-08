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06:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заболеваемость коронавирусом выросла на 76,2% за неделю в Иркутской области

Медики зарегистрировали 421 случай заражения.

Источник: IrkutskMedia.ru

За прошлую неделю в Иркутской области был зарегистрирован 421 случай заболевания коронавирусом. Это на 76,2% выше показателей предыдущей недели, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 375590 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 370469 человек.

Ранее агентство писало, что коронавирус стал одной из главных угроз, с которой столкнулось человечество за последние годы. За время пандемии новым вирусом заразились миллионы людей во всем мире, несколько миллионов умерли. ВОЗ признала COVID-19 международной чрезвычайной ситуацией. Тяжелая эпидемиологическая обстановка заставила власти многих стран вводить антиковидные ограничения, в том числе запрещая въезд иностранных граждан. Для борьбы с вирусом в странах была введена вакцинация населения, а для посещения ТЦ и других общественных мест было необходимо предъявление специальных карт, в России и других странах — это QR-коды. Меры сказались на экономической ситуации в странах, серьезно пострадал малый и средний бизнес.

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