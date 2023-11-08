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05:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два автомобиля сгорели на улице Березовая роща в Иркутске

Пожар произошел поздней ночью.

Источник: МЧС РФ

В 02.07 накануне, 7 ноября, на улице Березовая роща в Иркутске произошло возгорание двух автомобилей. Пожар был ликвидирован прибывшими огнеборцами за 20 минут. На ликвидацию пожара привлекались 11 человек личного состава МЧС и две единицы техники. В результате возгорания никто не пострадал, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, что пожар произошел на объездной Ново-Ленино в Иркутске в ночь на 3 ноября. На дороге загорелся бензовоз. Кадрами с места инцидента поделились очевидцы.

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