07:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Выпил и сел с беременной за руль: нетрезвый водитель устроил ДТП на Золотом мосту
Пьяный водитель с беременной пассажиркой влетели в леера на Золотом мосту во Владивостоке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во Владивостоке пьяный водитель едва не погубил себя и беременную женщину. Сев за руль своего черного «Приуса» в нетрезвом состоянии, мужчина превысил скорость и стал вилять из стороны в сторону по Золотому мосту. В итоге рулевой не справился с управлением и влетел в леера. Проезжающие мимо машины остановились, чтобы помочь пострадавшим и вызвать скорую, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Момент аварии успел снять человек, который ехал в это время по мосту в сторону острова Русский. Он же один из первых подбежал к виновнику ДТП и увидел, что с ним в салоне сидит перепуганная беременная пассажирка в крови. О ее состоянии на данный момент ничего неизвестно. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГИБДД и ждет ответа.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как беременная жительница Приморья пострадала в жуткой аварии. Виновник столкновения скончался на месте происшествия.