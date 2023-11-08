07:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
На дороге в центре Хабаровска образовался провал
Автомобиль провалился в яму на перекрестке улиц Гамарника и Слободская.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В центре Хабаровска на перекрестке улиц Слободская и Гамарника образовался провал, в который угодил легковой автомобиль. Сейчас определяются причины произошедшего, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что этим летом в муниципалитете меняли часть тепломагистрали № 18 под улицей Гамарника. Прохудившуюся 500-миллиметровую трубу заменили на новую 700-миллиметровую.
В управлении благоустройства города пояснили, что возможной причиной произошедшего стала некачественная работа подрядчиков на данном участке. В ДГК сообщили, что объект, над которым произошёл провал, относится к Горводоканалу, и компания к его содержанию не имеет отношения.