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07:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На дороге в центре Хабаровска образовался провал

Автомобиль провалился в яму на перекрестке улиц Гамарника и Слободская.

Источник: Очевидцы

В центре Хабаровска на перекрестке улиц Слободская и Гамарника образовался провал, в который угодил легковой автомобиль. Сейчас определяются причины произошедшего, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что этим летом в муниципалитете меняли часть тепломагистрали № 18 под улицей Гамарника. Прохудившуюся 500-миллиметровую трубу заменили на новую 700-миллиметровую.

В управлении благоустройства города пояснили, что возможной причиной произошедшего стала некачественная работа подрядчиков на данном участке. В ДГК сообщили, что объект, над которым произошёл провал, относится к Горводоканалу, и компания к его содержанию не имеет отношения.

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