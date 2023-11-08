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08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Железногорске ревнивец отомстил сопернику — порезал колеса, попрыгал на капоте

Жителя Железногорска отправили под суд сразу за три преступления.

Источник: ГУ МВД

В Железногорске гражданин пойдет под суд сразу за три преступления. Причиной всему — ревность в отношении бывшей подруги, не смог совладать с чувствами. В краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

Дело было в апреле текущего года. 36-летний житель закрытого города запивал свое горе от потери любимой женщины изрядным количеством спиртного. Буквально терроризировал счастливого соперника смс-ками: обвинял его, оскорблял, вызывал на разговор. Тот, другой, поначалу старался не реагировать. Но к утру не выдержал — сел в машину и приехал на зов бывшего бойфренда.

Сейчас, конечно, понятно: лучше бы он этого не делал. Ну, перебесился бы пьяный брошенный ревнивец и успокоился. Но случилось то, что случилось: 44-летний счастливец приехал, обвиняемый накинулся на него, избил. Затем выместил злость на его иномарке лопатой, топором и ножом: порезал колеса, попрыгал на капоте и крыше, разбил все стекла и повредил салон. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Едва не досталось еще двум людям (родственник и знакомый потерпевшего), которые пытались успокоить ревнивца. Так что вызвали полицию, прибывший наряд скрутил агрессора. В скором времени у него встреча с судьей на скамье подсудимых.

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